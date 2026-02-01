Махачкалинское "Динамо" отдаст защитника в обмен на нападающего

Дагестанский клуб планирует обменять своего игрока на форварда. По информации источника, "Динамо" Махачкала планирует обменять своего защитника Имадеддина Аззи на нападающего "УСМ Алжир" Диа Эддина Мечида. Сообщается, что российский клуб также получит доплату в размере 250 тысяч евро.

Аззи присоединился к динамовцам летом 2025 года. Его контракт рассчитан до июня 2028-го. За махачкалинскую команду 27-летний центральный защитник провел 4 матча в РПЛ и 5 игр в Кубке России, отыграв суммарно 619 минут. Transfermarkt оценивает стоимость алжирца в 400 тысяч евро.