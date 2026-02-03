Зинченко обратился к «Ноттингем Форест», упомянув атмосферу внутри клуба

Левый защитник «Аякса» Александр Зинченко обратился к «Ноттингем Форест» и его болельщикам с прощальными словами на фоне перехода в «Аякс».

© ФК «Аякс»

Футболист опубликовал сообщение в соцсетях, отметив атмосферу внутри команды и вокруг неё.

«Невероятная группа людей в клубе и вокруг него. Спасибо и всего наилучшего, «Ноттингем Форест», — написал Зинченко на страничке в соцсетях.

Напомним, английский клуб арендовал украинца у «Арсенала» в сентябре прошлого года. За время выступлений в составе «Ноттингема» 29-летний защитник провёл 10 матчей во всех турнирах и не отметился результативными действиями. «Аякс» арендовал игрока до конца сезона.