«Я доволен его стараниями». Арбелоа — о Винисиусе Жуниоре

Главный тренер мадридского «Реала» Альваро Арбелоа высказался о вингере «сливочных» Винисиусе Жуниоре после победы в матче 22-го тура испанской Ла Лиги над «Райо Вальекано» (2:1).

«Что касается Винисиуса, мы стараемся создавать для него возможности для обыгрывания защитников на флангах, где он наиболее опасен. Он забил великолепный гол и создавал моменты в самые сложные минуты игры. Я доволен его стараниями, а также игрой всей команды», — приводит слова Арбелоа Marca.

Винисиус открыл счёт в матче на 15-й минуте.

В нынешнем сезоне Винисиус провёл за клуб 33 матча во всех турнирах, в которых забил восемь мячей и сделал 10 результативных передач.