«Интер» в гостях победил «Кремонезе» в матче чемпионата Италии

«Интер» в гостях обыграл «Кремонезе» в матче 23‑го тура чемпионата Италии по футболу.

Встреча прошла в воскресенье в Кремоне и завершилась со счетом 2:0 в пользу гостей. Голами отметились Лаутаро Мартинес и Петр Зелиньский.

В начале второго тайма болельщики миланского клуба бросили на поле петарду, которая взорвалась рядом с голкипером «Кремонезе» Эмилем Аудеро. Вратарь упал на газон, после чего встречу немедленно прервали. После осмотра врачами Аудеро смог продолжить игру.

«Интер» одержал четвертую победу подряд и с 55 очками возглавляет турнирную таблицу. Вторым идет «Милан», у которого 47 очков и есть игра в запасе.

«Кремонезе» не может победить на протяжении девяти матчей подряд и с 23 очками идет на 16‑й строчке в Серии А.

