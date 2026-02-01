Сафонов отразил пенальти. ПСЖ спустя минуту забил гол

В эти минуты "ПСЖ" в рамках 20-го тура чемпионата Франции играет в гостях против "Страсбурга".

Российский вратарь парижан Матвей Сафонов начал встречу с первых минут. На 20-й минуте хозяева получили право на пенальти, однако Сафонов сумел отразить одиннадцатиметровый, угадав направление удара. Спустя минуту "ПСЖ" провёл свою атаку и вышел вперёд - мяч забил Сенни Маюлю.

"ПСЖ" после 19 туров имеет в своём активе 45 очков и идёт на второй строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. В случае, если команда Луиса Энрике победит, она обойдёт "Ланс" и поднимется на первую строчку в таблице.