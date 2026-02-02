Луис Энрике: «Сафонов — это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти»

Главный тренер «ПСЖ» Луис Энрике после матча чемпионата Франции против «Страсбура» заявил, что российский вратарь Матвей Сафонов является лучшим вратарем в его карьере по отражению пенальти.

В матче 20‑го тура чемпионата Франции «ПСЖ» победил «Страсбур» со счетом 2:1. В первом тайме Сафонов отбил пенальти, его признали лучшим игроком встречи.

— Сафонов — это лучший вратарь в моей карьере по отражению пенальти. Он умеет угадывать сторону, в которую пробьет игрок, — цитирует Энрике Footmercato.

Сафонов отразил пять из семи пенальти в текущем сезоне. «ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в Лиге 1.