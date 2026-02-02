Роналду не попал в заявку «Аль-Насра» на матч чемпионата

Португальский нападающий Криштиану Роналду не был включён в заявку «Аль-Насра» на матч 20-го тура саудовской Про-Лиги, в котором его команда встретится с клубом «Эр-Рияд». Встреча пройдёт сегодня, 2 февраля, на стадионе «Принц Фейсал бин Фадх» (Эр-Рияд, Саудовская Аравия).

В опубликованной пресс-службой «Аль-Насра» заявке команды на игру португальского форварда нет ни в числе основных, ни в числе запасных. Во всех 19 предыдущих матчах «Аль-Насра» в чемпионате Саудовской Аравии — 2025/2026 Роналду появлялся на поле с первых минут.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду недоволен тем, как клубом управляет Государственный инвестиционный фонд Саудовской Аравии (PIF), а также угрожал бойкотом матчей. Также, по данным СМИ, португальца не устраивает возможный трансфер в команду нападающего Карима Бензема.