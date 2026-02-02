Сафонов снова отразил пенальти и спас ПСЖ, став лучшим игроком матча

«Пари Сен-Жермен» победил «Страсбург» со счётом 2:1 в матче 20-го тура Лиги 1 1 февраля 2026 года. Российский голкипер Матвей Сафонов отразил пенальти на 21-й минуте и был признан лучшим игроком встречи. После удаления Ашрафа Хакими на 75-й минуте парижане, играя вдесятером, забили победный гол: Нуну Мендес поразил ворота на 81-й минуте. Победа вывела «ПСЖ» на первое место с 48 очками.

В воскресенье, первого февраля две тысячи двадцать шестого года, на стадионе «Стад де ла Мейно» состоялся напряжённый поединок двадцатого тура чемпионата Франции между «Страсбургом» и парижским «Пари Сен-Жермен». Встреча завершилась победой гостей со счётом два к одному, позволив «ПСЖ» вернуться на первую строчку турнирной таблицы с сорока восемью очками — на два больше, чем у идущего вторым «Расинг Ленс». «Страсбург» остался на седьмой позиции, имея в активе тридцать баллов.

Российский голкипер парижан Матвей Сафонов стал ключевой фигурой матча. На двадцать первой минуте арбитр назначил пенальти в ворота «ПСЖ» после просмотра видеоповтора: мяч коснулся руки капитана Маркиньоса при ударе Абдула Уаттары. Нападающий хозяев Хоакин Паничелли попытался реализовать одиннадцатиметровый, однако Сафонов отразил удар. Это уже пятый отражённый пенальти россиянина в текущем сезоне из семи возможных, что укрепляет его репутацию одного из лучших специалистов по пенальти в лиге.

Спустя минуту после спасения Сафонова «ПСЖ» вышел вперёд. Ошибка капитана «Страсбурга» Мамаду Сарра позволила Сенни Маюлу поразить ворота хозяев. Однако преимущество парижан длилось недолго: на двадцать седьмой минуте гости пропустили гол в быстрой контратаке. Бен Чилвелл устремился по левому флангу, его передачу принял Геле Дуэ, который точно пробил в створ. Примечательно, что младший брат Геле, Дезире Дуэ, игрок сборной Франции, вышел на замену в составе «ПСЖ» в перерыве матча.

Разворот событий произошёл на семьдесят пятой минуте, когда правый защитник «ПСЖ» Ашраф Хакими, признанный лучшим африканским футболистом года, был удалён с поля. За опасный подкат против Паничелли арбитр сначала показал ему жёлтую карточку, но после обращения к системе видеоповтора решение было изменено на красную. Хакими пропустит следующий матч чемпионата против «Марселя», запланированный на восьмое февраля две тысячи двадцать шестого года.

Оставшись в меньшинстве, парижане вынуждены были перестроиться: молодой полузащитник Уоррен Заир-Эмери занял позицию правого защитника. Несмотря на численное преимущество, «Страсбург» не сумел реализовать шанс в финальные пятнадцать минут игры. Напротив, на восемьдесят первой минуте именно «ПСЖ» забил победный гол. Заир-Эмери совершил прорыв по правому флангу и навесил в штрафную, где Мендес, беспрепятственно подключившись с левого края, головой отправил мяч в сетку ворот хозяев.

По итогам встречи Матвей Сафонов был признан лучшим игроком тура. В активе двадцатипятилетнего голкипера — один пропущенный мяч и три сейва за матч. В сезоне двадцать пять — двадцать шесть Сафонов провёл шесть игр в Лиге 1, пропустил пять голов и дважды сохранил ворота «сухими».

Победа в Страсбурге стала важным шагом для «ПСЖ» в борьбе за чемпионский титул. Команда Луиса Энрике, несмотря на удаление и давление соперника в концовке, проявила характер и тактическую дисциплину, вернувшись на лидирующую позицию в чемпионате за шестьдесят шесть туров до его завершения.