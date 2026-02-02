Сафонов дал интервью на французском после «Страсбура»: «Сложный матч против сильной команды. Главное, что «ПСЖ» победил»
Голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов дал интервью на французском языке после матча Лиги 1 против «Страсбура» (2:1).
«Думаю, в первом тайме мы играли лучше. Это был очень сложный матч против сильной команды. Мне кажется, нам немного повезло, потому что концовка была напряженной. Но самое главное, что мы победили. Что касается отраженного пенальти, то это моя работа. Я должен был отбить», – сказал Матвей Сафонов в эфире Ligue 1+.