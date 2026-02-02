Сафонов получил самую высокую оценку в «ПСЖ» от L’Equipe за матч со «Страсбургом»

Российский голкипер «ПСЖ» Матвей Сафонов получил самую высокую оценку в своей команде от французской спортивной газеты L’Equipe за матч со «Страсбургом», состоявшийся в рамках 20-го тура Лиги 1. Победу в игре одержали парижане со счётом 2:1.

Французская газета оценила игру российского вратаря в 7 баллов из 10. Шесть баллов заработали Нуну Мендеш и Уоррен Заир-Эмери, пять баллов — Сенни Маюлу и Брэдли Баркола. Оценку в четыре балла получили Ашраф Хакими, Вильям Пачо, Маркиньос, Витинья, Жоау Невеш, Ибрагим Мбайе.

Российский голкипер парижан провёл полный матч и отразил пенальти на 21-й минуте встречи, который исполнил форвард «Страсбурга» Хоакин Паничелли.

После 20 матчей чемпионата Франции «ПСЖ» набрал 48 очков и возглавляет турнирную таблицу. «Страсбург» заработал 30 очков и располагается на восьмой строчке.