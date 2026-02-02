Игрок "Зенита" оценил новичка команды

Вингер "Зенита" Педро прокомментировал переход Джона Джона в стан петербуржцев.

Педро отметил, что новоиспеченый игрок поможет сине-бело-голубым во второй части сезона.

"У него отличная техника, отличное завершение атак, видение поля. Он очень качественный футболист, проводит хорошие тренировки", - цитирует Педро официальный сайт "Зенита".

28 января клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о трансфере атакующего полузащитника "Ред Булл Брагантино" Джона Джона. Трудовое соглашение игрока с "Зенитом" рассчитано до лета 2031 года. За новую команду бразилец будет играть под 14-м номером.