Наумов ответил, верит ли он, что «Локомотив» сможет стать призером РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов рассказал «Матч ТВ», что команда попадет в пятерку лучших команд чемпионата России по итогам сезона, но медали ей завоевать не удастся.

«Локомотив» после 18 туров занимает третье место в таблице МИР РПЛ и отстает от лидирующего «Краснодара» на три очка. В январе капитан «красно‑зеленых» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА.

— Потеря Баринова значительно скажется на игре «Локомотива» — в плохую сторону. Нельзя исключать, что команда начнет спускаться вниз по турнирной таблице. Я сомневаюсь в этом, но если они смогут заменить Баринова кем‑то, то команда сможет сохранить какие‑то позиции. Например, Пруцев с Карпукасом могут сыграть. Но для «Локомотива» в этой ситуации неплохим результатом будет попадание в пятерку, в тройку они не войдут, — сказал Наумов «Матч ТВ».

Прямые трансляции матчей РПЛ смотрите на телеканалах «Матч ТВ» и МАТЧ ПРЕМЬЕР, а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.