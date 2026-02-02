Легионер "Локомотива" раскрыл, как сбрасывал вес на сборах

Аргентинский футболист московского "Локомотива" Лукас Вера сбросил лишний вес благодаря сбалансированному питанию и тренировкам на сборах. Об этом полузащитник рассказал "Спорт-Экспрессу".

Вера подписал контракт с "Локомотивом" в декабре.

"В декабре, когда проходил медосмотр, весы показали больше 69 кг. На сборах быстро скинул до 67 кг. Сейчас - 66,2 кг, - сказал Вера. - Осталось еще немного, так как мой игровой вес - 64-65 кг".

"Сильных ограничений по питанию не было, просто здесь оно сбалансированное. Ключевое - тренировки. С командой ты всегда находишься в режиме, постоянно идут занятия, из семи дней мы тренируемся шесть. А в Аргентине, например, я тренировался только четыре, и, разумеется, интенсивность была ниже - это сказалось", - добавил аргентинский полузащитник.

В России Вера ранее выступал за "Оренбург" и "Химки". Последним клубом полузащитника была "Аль-Вахда" из ОАЭ, за которую игрок не провел ни одного матча. До переезда в Россию Вера играл за аргентинские "Ланус", "Олл Бойз" и "Уракан".

"Локомотив" после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.