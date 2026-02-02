«Пари НН» объявил о подписании игрока

Нижегородцы пополнили состав 21-летним форвардом.

© ФК "Пари НН"

21-летний нападающий "Челябинска" Матвей Урванцев стал игроком "Пари НН", сообщает пресс-служба нижегородского клуба.

За челябинскую команду футболист провел в Первой лиге и Кубке России 22 матча, в которых забил 3 гола и сделал 3 результативных паса.

Урванцев начинал профессиональную карьеру в Челябинске, а также прошел через Академию футбола имени Юрия Коноплёва, Академию московского "Спартака", "Мастер-Сатурн" и "Чертаново".