Футболист «Зенита» вспомнил о попытке похищения

Полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «Матч ТВ» признался, что не мог уснуть в первую ночь после попытки похищения неизвестными.

В октябре 2025 года четверо молодых людей попытались похитить Мостового, однако тот смог убежать.

— После неприятной ситуации с попыткой похищения про вас разное писали. Вплоть до того, что долго пришлось восстанавливаться психологически. Как было на самом деле?

— Точно без каких‑то «загонов» на эту тему. Денечек было: еду на машине — оборачиваюсь. Или в паркинге, прежде чем в лифт сесть. Но это ровно один день. Правда, когда все произошло, всю ту ночь не спал. Но и никому ничего особо не рассказывал. В целом спокойно отнесся. Тем более, «Зенит» помог с безопасностью.

— После происшествия очень многие задались вопросом — что у этих людей было в голове?

— Не знаю. Может, их что‑то одурманило? Но это очень странное поведение. Они поверили в то, что у нас можно просто так взять и похитить человека, что‑то из него выудить? А ведь ребята уже не маленькие, а достаточно взрослые. По нынешним временам их действия — очень странные. Мне сразу сказали — ребят найдут, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба полузащитник четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

