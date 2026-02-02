Экс-игрок «Ливерпуля» оценил матч АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити»

Игра «Ман Сити» не соответствует уровню, на котором они должны быть. У некоторых игроков есть проблемы с психологией – думают, что, поведя в счете, уже победили». Мерфи о команде Пепа
Бывший полузащитник «Ливерпуля» Дэнни Мерфи поделился мнением касательно матча АПЛ между «Тоттенхэмом» и «Манчестер Сити» (2:2).
«Манчестер Сити» выиграл лишь один из шести последних матчей чемпионата. Думаю, все удивлены их результатами, потому что у них очень качественный и опытный состав. Реальность такова, что их игра не соответствует уровню, на котором они должны быть, учитывая их состав. Я могу так сказать не из-за их прошлых побед в чемпионате, а потому что в первом тайме я увидел, как «Сити» играл как команда, пытающаяся догнать «Арсенал» – команда, которая настроена решительно и заявляет: «Мы идем за вами». Частично их спад во втором тайме был вызван их собственными ошибками – они теряли мяч, не выигрывали единоборства и борьбу за подборы. Это было совсем на них не похоже, потому что мы привыкли видеть, как они хорошо управляют игрой. Они еще не выбыли из чемпионской гонки, поскольку отставание составляет всего шесть очков, а «Арсеналу» еще предстоит сыграть на «Этихад Стэдиум». «Сити» все еще способен на длительные победные серии, которые раньше приводили их к победе. Но на данный момент, похоже, у некоторых игроков есть проблемы с психологией. Некоторые из них – не все – похоже, думают, что, поведя в счете, они уже победили. Но титул не завоевывается таким образом, и это не тот «Сити», который мы знаем», – написал Дэнни Мерфи.
