Во Франции восхитились Сафоновым

Высший дивизион чемпионата Франции выразил восхищение отраженным пенальти российского вратаря Матвея Сафонова, выступающего за ПСЖ, во время матча со «Страсбургом». Реакцию опубликовала пресс-служба Лиги 1 в соцсети Х.

«Он снова это сделал… Матвей Сафонов!» — написала пресс-служба.

Ранее главный тренер парижского ПСЖ Луис Энрике назвал голкипера Сафонова лучшим вратарем в своей карьере по способности предугадывать, в какую сторону противник собирается пробить пенальти по воротам.

В воскресенье, 1 февраля, ПСЖ на выезде выиграл у «Страсбурга» (2:1) в матче 20-го тура чемпионата Франции. Сафонов на 21-й минуте отразил пенальти.

28 января он вернулся в состав ПСЖ после травмы. Россиянин получил перелом руки 17 декабря в победном матче с «Фламенго».