Сборная России поздравила Карпина с днем рождения

Пресс-служба сборной России поздравила главного тренера национальной команды Валерия Карпина с днём рождения. Сегодня, 2 февраля, специалисту исполнилось 57 лет.

«Валерию Карпину – 57. 72 матча за сборную России в качестве игрока и 30 – в роли главного тренера. Валерий Георгиевич, поздравляем вас с днём рождения! Желаем счастья, семейного благополучия и новых побед», — говорится в сообщении пресс-службы сборной России в телеграм-канале.

Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Его контракт рассчитан до лета 2028-го. В первой части сезона-2025/2026 тренер совмещал работу в сборной с тренерской деятельностью в московском «Динамо».