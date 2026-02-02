«Арсеналу» интересен игрок «Ньюкасла»

«Арсенал» заинтересован в трансфере полузащитника «Ньюкасла» Сандро Тонали.

По данным Флориана Плеттенберга, лондонский клуб изучает возможность подписать 25-летнего футболиста сборной Италии в последний день зимнего трансферного окна.

Сделку будет очень сложно осуществить, «Ньюкасл» отклонил первоначальный запрос.

У Тонали 24 игры в АПЛ в этом сезоне, 1 ассист и 3 желтые карточки. Подробная статистика выступлений Сандро – здесь.