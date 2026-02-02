Губерниев оценил перспективы Сафонова

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что у российского вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова есть все шансы стать одним из лучших голкиперов в Европе.

© Матч ТВ

«ПСЖ» в гостях в матче 20‑го тура чемпионата Франции по футболу одержал победу над «Старсбуром» со счетом 2:1. Сафонов вышел в стартовом составе во втором матче подряд. На 21‑й минуте россиянин парировал удар с 11‑метровой отметки в исполнении Хоакина Паничелли, который пробил в левый от себя угол.

— Матвей Сафонов, когда жив и здоров, основной вратарь сильной европейской команды, с чем его можно поздравить. Важно, чтобы он не снижал требований к себе. Он может закрепиться в основе «ПСЖ» надолго и стать одним из лучших вратарей Европы. Совершенно очевидно, его потенциал таков. Восхищаюсь Сафоновым как спортсменом с большой буквы, когда у него не получалось, он упорно шел вперед. Матвей мог попросить аренду, уйти в команду классом пониже, но он доказал, что он не ссыкун, а большой вратарь. Это заслуживает самый теплых слов и большого уважения, — сказал Губерниев «Матч ТВ».

«ПСЖ» набрал 48 очков и занимает первое место в Лиге 1. Сафонов в нынешнем сезоне провел шесть матчей, в двух из них сохранил ворота в неприкосновенности.