Канчельскис оценил решение Сафонова остаться в ПСЖ

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался насчет решения голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова остаться в парижском клубе.

© Соцсети

«Правильное решение, молодец. Сюда всегда успеет вернуться. Надо там оставаться, цепляться в Европе. Я всегда так говорил и буду говорить. Там прогресс, двигаются вперед, есть Лига чемпионов и Лига Европы. Так что молодец, правильно сделал, что остался, — заявил Канчельскис.

Матвей Сафонов перешел в «ПСЖ» в июле 2024 года. Контракт вратаря с парижанами рассчитан до 30 июня 2029.

Ранее голкипер вернулся на поле после травмы руки. Он провел встречу группового этапа Лиги Чемпионов УЕФА против английского «Ньюкасла» (1:1).

В текущем сезоне вратарь провел 6 матчей во всех турнирах, пропустил 5 мячей и 2 раза отстоял «на ноль».

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Сафонова в 15 млн евро.

Парижский клуб занимает 1-е место в Лиге 1, имея в активе 48 очков.