Экс-капитан ЦСКА высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ

«Лимит на легионеров должен быть! В СССР не было иностранцев! Но мы как-то сопротивлялись на международном уровне». Кузнецов об РПЛ
Бывший капитан ЦСКА, президент «Союза» Дмитрий Кузнецов высказался об ужесточении лимита на легионеров в Мир РПЛ.
«Лимит на легионеров должен быть в РПЛ! Он нужен для того, чтобы наши молодые сами начинали зарабатывать место в составе, а не сидели под иностранцами. Так ведь было в СССР! Не было иностранцев! Но мы как-то сопротивлялись на международном уровне, в Европе играли, участвовали в кубках, выигрывали. Почему мы не можем этого делать? Почему мы смотрим в строну Запада? И в тренерском цехе мы тоже смотрим в сторону Запада», – сказал Кузнецов.