Глушаков хотел бы сводить всех игроков «Спартака» в баню

Экс-полузащитник «Спартака» Денис Глушаков предположил, смог бы он стать лидером в нынешнем составе красно-белых.

«В нынешнем «Спартаке» я бы легко стал лидером. Своей работоспособностью никому не уступлю, а так же в характере и мастерстве — я бы готовился профессионально. Мне без разницы, какое сейчас поколение в команде, главное — результат. Я бы обязательно всех игроков сводил в баньку, без нее ничего не получится», — заявил Глушаков.

Полузащитник выступал за столичный «Спартак» в период с июля 2013 года по июль 2019-го. Вместе с красно-белыми хавбек становился чемпионом России (2017), а также завоевал национальный Суперкубок (в сезоне 2017/18).

После 18 туров РПЛ «Спартак» занимает 6-е место, имея в активе 29 очков.