В «Локомотиве» провели аналог «Последнего героя»

Sports.ru

«Локомотив» провел выборы капитана команды в стиле реалити-шоу «Последний герой».

В зимнее трансферное окно капитан «Локо» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, поэтому железнодорожники выбирают нового капитана.

Клуб снял ролик о выборах на сборах в духе шоу «Последний герой», когда участники тайно отдают свои голоса.

«Одна команда. Один выбор. Один капитан. 02.02.2026👍🔜», – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.

Имя нового капитана должно быть объявлено сегодня.

