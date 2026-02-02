В «Локомотиве» провели аналог «Последнего героя»

«Локомотив» провел выборы капитана команды в стиле «Последнего героя»
«Локомотив» провел выборы капитана команды в стиле реалити-шоу «Последний герой».
В зимнее трансферное окно капитан «Локо» Дмитрий Баринов перешел в ЦСКА, поэтому железнодорожники выбирают нового капитана.
Клуб снял ролик о выборах на сборах в духе шоу «Последний герой», когда участники тайно отдают свои голоса.
«Одна команда. Один выбор. Один капитан. 02.02.2026👍🔜», – говорится в сообщении пресс-службы москвичей.
Имя нового капитана должно быть объявлено сегодня.
