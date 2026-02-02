В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к защитнику клуба

В пресс‑службе «Аталанты» сообщили «Матч ТВ», что не владеют информацией о возможном интересе московского ЦСКА к защитнику итальянского клуба Релье Обричу.

Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе ЦСКА к 19‑летнему словенцу.

— На данный момент у нас нет никакой информации об интересе ЦСКА к Обричу, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Аталанты».

Обрич пока не был задействован за основную команду «Аталанты». За команду до 23 лет он провел восемь матчей и не отметился голевыми действиями.

