В «Аталанте» прокомментировали слухи об интересе ЦСКА к защитнику клуба

В «Аталанте» сообщили, что клубу ничего не известно об интересе ЦСКА к Обричу
В пресс‑службе «Аталанты» сообщили «Матч ТВ», что не владеют информацией о возможном интересе московского ЦСКА к защитнику итальянского клуба Релье Обричу.
Ранее журналист Джанлука Ди Марцио сообщил об интересе ЦСКА к 19‑летнему словенцу.
— На данный момент у нас нет никакой информации об интересе ЦСКА к Обричу, — сказали «Матч ТВ» в пресс‑службе «Аталанты».
Обрич пока не был задействован за основную команду «Аталанты». За команду до 23 лет он провел восемь матчей и не отметился голевыми действиями.
