Игрок "Фенербахче", готовый перейти в "Зенит", исключен из заявки на матч

Джон Дуран, выступающий за "Фенербахче" и готовый перейти в "Зенит", исключен из заявки турецкого клуба на ближайший матч.

Об этом сообщает инсайдер Ягыз Сабунчуоглу в социальной сети X.

Ранее сообщалось, что Джон готов продолжить карьеру в "Зените".

На данный момент Дуран выступает за "Фенербахче" на правах аренды. В этом сезоне Дуран принял участие в 20 играх за турецкий клуб во всех турнирах, отметившись пятью голами и двумя результативными передачами. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 22-летнего футболиста составляет 32 миллиона евро.