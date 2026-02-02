Арендованный «Жироной» вратарь может досрочно вернуться в «Барселону»

Тер Стеген может досрочно вернуться в «Барселону». Голкипер «Жироны» рискует пропустить 2 месяца из-за мышечной травмы
Вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Стеген получил серьезную травму, проведя всего два матча за «Жирону» на правах аренды.
33-летний немец 21 января перешел из «Барсы» в «Жирону» на правах аренды до конца сезона. За новый клуб он сыграл против «Хетафе» (1:1) и «Овьедо» (0:1).
Как сообщает Diario Sport со ссылкой на Cadena SER, у тер Стегена выявлено серьезное мышечное повреждение – надрыв мышц задней поверхности бедра с возможным поражением сухожилий, первоначальные обследования не дают однозначного ответа.
Ожидается, что Марк-Андре может пропустить до двух месяцев. В этом случае «Жирона» может расторгнуть арендное соглашение и отправить вратаря обратно в «Барселону».
