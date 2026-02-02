Футболист «Барселоны» выбыл на неделю

Бразильскому нападающему «Барселоны» Рафинье диагностировали растяжение приводящей мышцы правого бедра, сообщает пресс‑служба каталонского клуба.

Рафинья получил повреждение в гостевом мате чемпионата Испании против «Эльче» (3:1). Форвард был заменен в начале второго тайма.

Бразилец в качестве меры предосторожности пропустит гостевой четвертьфинальный матч Кубка Испании против «Альбасете», который пройдет во вторник. Срок восстановления 29‑летнего футболиста займет неделю.

Рафинья в текущем сезоне забил 13 голов и отдал пять результативных передач в 22 матчах за «Барселону».

Команда Ханса‑Дитера Флика с 55 очками лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.

