"Спартак" намерен сохранить легионера

Московский "Спартак" намерен сохранить полузащитника Эсекьеля Барко как минимум до конца сезона.

© ФК "Спартак"

По информации источника, руководство "красно-белых" намерено сохранить Барко в составе как минимум до конца сезона-2025/26. Ранее в СМИ появилась информация о предметном интересе к аргентинцу со стороны "Трабзонспора".

В текущем сезоне РПЛ аргентинец провёл 18 матчей, в которых забил четыре мяча и отдал три результативные передачи. "Спартак" с 29 очками в активе идёт на шестой строчке в таблице. После рестарта РПЛ московская команда сыграет в гостях против "Сочи", встреча пройдёт 1 марта.