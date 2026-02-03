РПЛ показала трофей Зимнего Кубка

Пресс-служба Российской Премьер-Лиги опубликовала фото трофея Зимнего Кубка РПЛ и мяч, которым будут играть участники турнира.

В Зимнем Кубке РПЛ принимают участие четыре команды – "Краснодар", "Зенит", ЦСКА и "Динамо". Турнир проходит в круговом формате. Встречи запланированы на 3, 6 и 10 февраля.

Отметим, что соревнование впервые было организовано в 2023 году. В первые два сезона его победителем становился московский "Спартак". В прошлом году трофей завоевал санкт-петербургский "Зенит".

На данный момент в Российской Премьер-лиге идет зимняя пауза, в рамках которой футбольные клубы проводят подготовку к весенней части сезона. После 18-ти прошедших туров чемпионата России лидером турнирной таблицы стал "Краснодар", набравший 40 очков. Второе место занимает "Зенит" с отставанием в одно очко. Топ-3 замыкает московский "Локомотив", в активе которого 37 очков.