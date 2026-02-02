Футболист «Зенита» рассказал о подарке от бразильского одноклубника

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «Матч ТВ» рассказал, как в отпуске получил футболку «Флуминенсе» с надписью «Мостовой» от товарища по команде Нино.

© ФК «Зенит»

Мостовому 28 лет. Он выступает за «Зенит» с 2019 года. В составе петербургского клуба Мостовой четыре раза выиграл чемпионат России, один раз — Кубок и пять раз — Суперкубок страны.

— В отпуске в Бразилии с кем‑то из игроков «Зенита» пересеклись?

— Вендел и Жерсон еще в России постоянно звали, мол, что‑нибудь организуем. Но пусть все знают — Вендел в этой ситуации больше всего расстроил. Написал ему сообщение, а он мне, кажется, день на третий только ответил. Жерсон был на связи.

Мне очень хотелось понять местную культуру кариока — жителей Рио‑де‑Жанейро. Посмотреть, как они живут. Но в итоге ни с кем из наших не встретился. С другой стороны, очень помогли Мантуан и Нино.

— Как именно?

— Они находились в Сан‑Паулу, постоянно были на связи: если чем‑то нужно помочь — обращайся. А тут финал Кубка Бразилии «Васку да Гама» — «Коринтианс». В итоге Нино с Мантуаном все мне организовали, включая билеты и доставку на «Маракану». А Нино еще и сюрприз сделал. Написал: «Тебе подарок, забери там‑то на ресепшене». Оказалось — футболка «Флуминенсе» с надписью «Мостовой». Правда, идти в ней на финал Кубка не рискнул, и слава Богу (улыбается). Все красиво получилось, спасибо ребятам, — сказал Мостовой «Матч ТВ».

