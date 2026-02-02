Семшов раскритиковал игроков «Спартака» за слова о работе со Станковичем

Семшов про игроков «Спартака» и Станковича: «Ведите себя достойно, зачем оправдания? Мало тренер говорил, запрещал есть, рано заставляли приезжать на базу. Будьте взрослыми»
Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов раскритиковал игроков «Спартака» за слова о работе с тренером Деяном Станковичем.
«Игроки красно-белых говорят о том, что тренер с ними не говорил. Но у меня всегда в такой ситуации вопрос – когда тренер был в команде, к нему приходили с этим вопросом, доносили недовольство команды? Ни один тренер не враг себе, он старается улучшить результат. А сейчас, когда Станковича нет в команде, это не имеет смысла обсуждать. И второй момент – о чем надо постоянно говорить с футболистом? Есть установки, теории и есть личные беседы, когда игроку доносят требования в индивидуальном порядке. О чем говорить еще? Когда в сборной работал Гус Хиддинк, у меня была одна индивидуальная беседа. По моей инициативе она состоялась – я попросил объяснить некоторые детали игровой ситуации. Все остальное было в рабочем общекомандном порядке. Если вы профессиональные футболисты, оставайтесь взрослыми до конца и ведите себя достойно – зачем искать себе оправдание в том, что тренер не говорил? Читаешь это и удивляешься – с одним мало говорили, другому запрещали есть, третий недоволен тем, что рано заставляют приезжать на базу. Есть простое правило – чем меньше с тобой хотят поговорить, тем лучше ты выглядишь. Футболисты взрослые ребята, не дети, надо больше требовать с самих себя, а не кивать на тренера», – сказал Семшов.
