Федотов оценил омоложение судейского корпуса в России

Бывший арбитр РПЛ Игорь Федотов в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» АЛЕКСАНДРОМ БЛАГОРАЗУМОВЫМ оценил омоложение судейского корпуса в России.

- РФС провел существенную ротацию судейского состава на тренировочных сборах в Турции, обновление судейского корпуса назрело?

- Конечно, причем давно! То что сейчас делает РФС, это надо было делать еще раньше.

- Когда нужно было приступить к изменениям?

- Еще до прихода Милорада Мажича. К сожалению, те руководители, которые были, у них направление было направлено в другую сторону - не для поднятия российского судейства, а для его уничтожения. Еще во времена Егорова, который все развалил, все это было. Тот же Кашшаи, который непонятно для чего приходил..

Сейчас появляется много молодых - это и есть будущее. Пока у нас такая ситуация с отстранением - этим моментом нужно пользоваться. Подтянуть молодежь, поработать с ними, заложить базу. И оказать поддержку!

- Как считаете, после возвращения на международную арену наши судьи будут держать марку?

- Поверьте мне, когда мы вернемся - у нас будет самое лучшее судейство, которое только есть в мире, самые лучшие арбитры. Которые будут работать самые важные матчи. Это 100%, потому что Мажич и Каманцев проводят огромную работу.

Сбор для главных судей и помощников Первой лиги пройдет 5–13 февраля в Белеке.

Председатель судейского комитета РФС Павел Каманцев особо акцентировал внимание на том, что определяя состав на этот сбор, была проведена достаточно существенная ротация, чтобы дать дополнительный шанс молодым и перспективным судьям.