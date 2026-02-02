"Локомотив" выбрал нового капитана

Вратарь московского футбольного клуба "Локомотив" Антон Митрюшкин был назначен капитаном команды. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Вице-капитанами стали Алексей Батраков и Сесар Монтес.

"Повести за собой и стать настоящим авторитетом как на поле, так и в раздевалке - задача серьезная и ответственная. И команда сделала свой выбор. Поздравляем Митрюшкина с новым важнейшим статусом", - сказано в заявлении пресс-службы клуба.

Место капитана "Локомотива" освободилось после ухода из команды Дмитрия Баринова, который в текущее трансферное окно перешел в ЦСКА.

Митрюшкину 29 лет, игрок находился в системе московского "Спартака" до 2016 года, после чего перешел в швейцарский "Сьон". Позднее вратарь выступал за немецкие клубы "Фортуна" и "Динамо" (Дрезден), и подмосковные "Химки". Митрюшкин перешел в "Локомотив" летом 2024 года, проведя с тех пор за москвичей 35 матчей, из которых в восьми играх оставил свои ворота в неприкосновенности.

"Локомотив" после 18 туров набрал 37 очков и занимает 3-е место в турнирной таблице Мир - Российской премьер-лиги.