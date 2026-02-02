Игрок «Краснодара» вернется во французский клуб

«Краснодар» отдаст Перрена обратно «Осеру» – аренда с опцией выкупа. Хавбек был куплен за 5 млн евро летом (L’Équipe)
Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен вернется в «Осер».
Летом 2025 года 29-летний футболист перешел из французского клуба в российский за 5 миллионов евро.
Теперь, как сообщает L’Équipe, «Осер» арендует Перрена с правом выкупа. Опция активируется, если клуб, занимающий предпоследнее место в Лиге 1, избежит вылета.
Ранее главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил о Перрене: «Краснодар» его не отдаст в разгар борьбы за чемпионство. Гаэтан говорит, что будет бороться, доказывать».
Француз провел 12 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.
«Милан» отказался от трансфера Матета за 30 млн евро после углубленного медицинского осмотра форварда «Пэлас»
Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается»
Семшов о Карседо в «Спартаке»: «Чем он заслужил, чего добился в топ-6 Европы? Если хороший тренер, почему нет результата в Испании? Был помощником Эмери, но этого недостаточно»
«Милан» отказался от трансфера Матета за 30 млн евро после углубленного медицинского осмотра форварда «Пэлас»
Плющев об антирекорде СКА: «Ларионов покинул страну, которая дала ему все, потом вернулся. Может, в идеологическом плане что-то не складывается»
Семшов о Карседо в «Спартаке»: «Чем он заслужил, чего добился в топ-6 Европы? Если хороший тренер, почему нет результата в Испании? Был помощником Эмери, но этого недостаточно»