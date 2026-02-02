Игрок «Краснодара» вернется во французский клуб

Полузащитник «Краснодара» Гаэтан Перрен вернется в «Осер».

Летом 2025 года 29-летний футболист перешел из французского клуба в российский за 5 миллионов евро.

Теперь, как сообщает L’Équipe, «Осер» арендует Перрена с правом выкупа. Опция активируется, если клуб, занимающий предпоследнее место в Лиге 1, избежит вылета.

Ранее главный тренер «быков» Мурад Мусаев заявил о Перрене: «Краснодар» его не отдаст в разгар борьбы за чемпионство. Гаэтан говорит, что будет бороться, доказывать».

Француз провел 12 матчей в Мир РПЛ, забил 1 гол и сделал 2 ассиста. Его подробная статистика – здесь.