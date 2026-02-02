Экс-гендиректор "Спартака" поделился мнением о стоимости Батракова

Бывший генеральный директор "Спартака" Юрий Заварзин поделился мнением о трансферной стоимости полузащитника "Локомотива" Алексея Батракова.

© ФК "Локомотив"

Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 25 млн евро. По мнению Заварзина, в России таких денег не стоит никто.

"Батраков не стоит и 10 миллионов. Что он такого показывает на 10 миллионов? Конечно, не стоит он столько. Никто у нас таких денег не стоит. Сегодня цены на футболистов завышены", — передает слова Заварзина "Советский спорт".

В первой части сезона 2025/2026 Алексей Батраков провел за "Локо" 23 матча в чемпионате и Кубке России, в которых забил 15 мячей и отдал 6 результативных передач. С 11 голами Батраков является лучшим бомбардиром Российской Премьер-Лиги по итогам 18 туров.