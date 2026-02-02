Семшов не понимает назначения Карседо в «Спартак»

Семшов о Карседо в «Спартаке»: «Чем он заслужил, чего добился в топ-6 Европы? Если хороший тренер, почему нет результата в Испании? Был помощником Эмери, но этого недостаточно»
Бывший полузащитник «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов не понимает назначения испанского тренера Хуана Карлоса Карседо в «Спартак».
«Говорят о том, что он знает команду, страну – по предыдущему заходу в «Спартак» (он работал в штабе Унаи Эмери – Спортс’‘). Но в этом случае надо рассматривать вариант с Титовым и Аленичевым, которые тоже знают команду и которые во многом создали тот «Спартак», который потом стал чемпионом. Почему их не рассмотреть? Чемпионство на Кипре можно брать в расчет, но в этом случае надо рассматривать всех чемпионов Кипра, что сейчас в РПЛ, вероятно, и происходит. У меня вопрос один остается – «Спартак» большая команда, и тренер должен заслужить право в ней работать. Чем заслужил Карседо? Да, был помощником Эмери. Но этого недостаточно. Он самостоятельно добился хороших результатов на Кипре, но сравнения в РПЛ шли до международного бана и сейчас идут – с топ-6 европейских чемпионатов. Чего Карседо добился в топ-6? Если это хороший тренер, почему у него нет результата самостоятельной работы в Испании? Что касается ожиданий, то, на мой взгляд, ждать результата в РПЛ стоит уже в следующем чемпионате – сейчас отрыв от первого места очень большой. В тройку можно попасть сейчас, но первые полгода уйдут на то, чтобы освоиться в команде и попробовать побороться за победу в Кубке. Вот именно Кубок становится главным турниром на весну», – сказал Семшов.
