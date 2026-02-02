Глава ФИФА выступил против бана России

Президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил о бесполезности отстранения России от международных футбольных турниров и необходимости снятия этого бана. Его слова приводит Sky Sports.

© Газета.Ru

«Мы определенно должны снять запрет с России. Он ничего не дал, только вызвал еще больше разочарования и ненависти», — заключил он.

Ближайший крупный международный турнир под эгидой ФИФА, который пропустят российские футболисты, это чемпионат мира — 2026, который пройдет в США, Максике и Канаде летом 2026 года.

В феврале 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили сборную России, в том числе и молодежную, и российские команды от турниров под своей эгидой. Таким образом, клубы не имеют права выступать в Лиге чемпионов, Лиге Европы, Лиге конференций, а мужская сборная была лишена возможности отобраться на чемпионат мира — 2022. Также российские футболисты не сыграли на чемпионате Европы — 2024 и не были допущены к жеребьевке чемпионата мира 2026 года.