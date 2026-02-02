«Зенит» отклонил предложение из Италии по Педро

Санкт-петербургский «Зенит» не планирует расставаться с бразильским вингером Педро в зимнее трансферное окно. Как сообщает инсайдер Эдуардо Бургос в соцсети X, сине-бело-голубые отклонили значительное предложение от итальянского клуба.

© Чемпионат.com

По данным источника, российский клуб исключил возможность ухода Педро текущей зимой. Бразилец не покинет команду раньше лета 2026 года.

Педро выступает за «Зенит» с февраля 2024 года. В санкт-петербургский клуб игрок молодёжной сборной Бразилии перебрался из бразильского «Коринтианса». В текущем сезоне на счету Педро три гола и три результативные передачи в 23 матчах во всех турнирах.