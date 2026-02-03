Хиддинк ждет возвращения россиян на международные турниры

Бывший главный тренер «Анжи» и сборной России Гус Хиддинк заявил «Матч ТВ», что надеется на скорое изменение политической ситуации и возвращение российских клубов и сборных к международным турнирам.

Ранее глава Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино заявил, что организация обязана рассмотреть вопрос снятия запрета с российских сборных и команд на участие в международных турнирах. Президент ФИФА добавил, что следует рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, чтобы никогда не отстранять сборные по политическим мотивам.

— Надеюсь, политики смогут договориться ради мира и россияне вернутся к (международным) турнирам, — сказал Хиддинк «Матч ТВ».

Российские команды отстранены от участия в международных турнирах под эгидой ФИФА с февраля 2022 года.