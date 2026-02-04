Агент Баринова рассказал об адаптации футболиста в ЦСКА

Владимир Кузьмичев, представляющий интересы Дмитрия Баринова, рассказал Rusfootball.info об адаптации полузащитника в ЦСКА.

"Адаптация Дмитрия в ЦСКА проходит отлично, никаких проблем нет. Никто и не сомневался, что так и будет. Он опытный футболист, к тому же, с ребятами по сборной России он хороших отношениях. Все идет своим чередом, он привыкает к новой команде, а команда к нему. С каждым матчем все будет только лучше и лучше", - сказал агент.

В зимнее трансферное окно Дмитрий Баринов перешел из московского "Локомотива" в ЦСКА за 2 миллиона евро и заключил контракт до лета 2029 года. Ранее футболист на протяжении всей профессиональной карьеры выступал за "железнодорожников".