ФИФА не будет рассматривать возвращение России, несмотря на слова Инфантино

Совет Международной федерации футбола (ФИФА) не собирается рассматривать возможность возвращения России к международным соревнованиям, несмотря на слова президента Джанни Инфантино. Об этом сообщает издание The Times.

Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о снятии бана с России. По данным источника, совет ФИФА не будет изучать вопрос потенциального возвращения России к официальным турнирам во избежание критики со стороны европейских стран.

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.