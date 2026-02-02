Глава МИД Украины назвал президента ФИФА «дегенератом»

Глава МИД Украины Андрей Сибига грубо оскорбил президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино, который предложил снять санкции с российских команд, пишет «Российская газета».

Ранее Инфантино заявил, что отстранение российских команд является бесполезным, и ФИФА должна отменить эти санкции. Глава федерации добавил, что нельзя запрещать какой-либо стране играть в футбол.

«Моральные дегенераты предлагают отменить запреты, несмотря на неспособность России прекратить [конфликт]», — отметил Сибига.

По его словам, будущие поколения будут воспринимать возможное возвращение России к футбольным соревнованиям как «позор, напоминающий об Олимпийских играх 1936 года».

На происходящее также отреагировала украинская федерация футбола. В организации призвали Инфантино не менять позицию по отстранению россиян от соревнований.

Напомним, что ФИФА и УЕФА отстранили российские футбольные сборные и клубы от международных соревнований в феврале 2022 года.