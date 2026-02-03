Названы возможные сменщики Гвардиолы в «Манчестер Сити»

В шорт‑лист претендентов на замену Хосепа Гвардиолы на посту главного тренера «Манчестер Сити» включены три специалиста: Хаби Алонсо, Энцо Мареска и Сеск Фабрегас.

Этих тренеров рассматривают в качестве возможных кандидатов на случай ухода Гвардиолы — ранее в СМИ появлялась информация о том, что он может покинуть клуб по окончании текущего сезона.

Алонсо тренировал мадриский «Реал», Энцо Мареска известен по работе в «Челси», а Сеск Фабрегас в настоящий момент является главным тренером итальянского «Комо».

Гвардиола возглавляет «Манчестер Сити» с лета 2016 года. За время его работы клуб шесть раз становился чемпионом Англии, дважды выигрывал Кубок Англии, четырежды покрывал победы в Кубке английской лиги, а в 2023 году команда под его руководством завоевала титул Лиги чемпионов.