Гашек отреагировал на заявление президента ФИФА

Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино, который выступил за снятие ограничений для сборной России по футболу.

© Чемпионат.com

«Этот президент либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в её целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.

Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.

Глава ФИФА также заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам.