Гашек отреагировал на заявление президента ФИФА

«Он либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию». Гашек — о заявлении президента ФИФА
Бывший хоккейный голкипер Доминик Гашек подверг критике президента ФИФА Джанни Инфантино, который выступил за снятие ограничений для сборной России по футболу.
«Этот президент либо невероятно глуп, либо поддерживает Россию в её целях. То, что он говорит, фактически означает поддержку действий России, эскалацию конфликта. Мы должны это остановить!» — написал Гашек на своей странице в социальной сети Х.
Сборная России отстранена от официальных встреч под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Российские клубы также не участвуют в международных соревнованиях.
Глава ФИФА также заявил, что организация должна рассмотреть вопрос об изменении своих правил и закрепить в уставе положение о том, что нельзя запрещать ни одной стране играть в футбол по политическим причинам.
