Защитник ЦСКА пропустит матч с «Краснодаром»

Защитник ЦСКА Матвей Лукин объяснил, с чем связан его пропуск матча Зимнего Кубка РПЛ с "Краснодаром".

Лукин заявил, что не выйдет на матч Зимнего Кубка РПЛ, поскольку испытывает дискомфорт в задней поверхности бедра.

"К сожалению, в сегодняшнем матче с "Краснодаром" не буду принимать участия — на днях почувствовал дискомфорт в задней поверхности бедра. Ничего страшного, просто решили не рисковать. Готовлюсь индивидуально, усредно работаю, чтобы в следующем матче принять участие и помочь команде", — сказал Лукин в видео, опубликованном пресс-службой ЦСКА.

Встреча Зимнего Кубка РПЛ между ЦСКА и "Краснодаром" состоится сегодня, 3 февраля. Начало – в 19:30 по московскому времени. Матвей Лукин в текущем сезоне отыграл 21 матч за армейцев, записав на свой счет один гол и одну передачу.

Турнир проводится в кругофовом формате с участием четырех команд Российской Премьер-лиги – "Краснодара", "Зенита", ЦСКА и "Динамо". Матчи состоятся 3, 6 и 10 февраля. Зимний Кубок РПЛ проводится ежегодно с 2023 года. В первых двух розыгрышах турнира обладателем трофея становился "Спартак". В 2025 году победу одержал "Зенит".