Советский футболист высказался об увольнении Рахимова из «Рубина»

Экс-игрок сборной СССР Евгений Ловчев высказался об отставке Рашида Рахимова из "Рубина".

© ФК "Рубин"

Евгений Ловчев не понимает, почему Рашида Рахимова отправили в отставку с поста главного тренера "Рубина" - он считает, что кто-то хотел поставить на этот пост своего человека.

- Не понимаю решения уволить Рахимова. Он работал хорошо, с этим составом шёл в середине таблицы, выдавал хорошие игры. Для меня это непонятное решение. Если бы в "Рубин" привезли Анчелотти или Гвардиолу, я бы сказал: "Да, давайте посмотрим". А здесь… Для меня это не понятно. Видимо, кланы, которые боролись за это место, хотели поставить своего человека, - сказал Ловчев в эфире "Матч ТВ".

Напомним, что в январе казанский "Рубин" объявил об отставке Рашида Рахимова с поста главного тренера, команду возглавил Франк Артига. Ранее испанский специалист занимал аналогичный пост в ангольском клубе "Петру Атлетику", а также работал с московской "Родиной" и подмосковными "Химками".

По итогам 18 сыгранных туров казанский клуб располагается на седьмой строчке в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги с 23 набранными очками в своем активе.