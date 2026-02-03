Дзюба объяснил, в чем уступает Павлюченко

Нападающий и капитан «Акрона» Артем Дзюба рассказал, в каком аспекте игры уступает Роману Павлюченко.

© ФК «Акрон»

— Если взять всецело, наверное, (кому-либо) из нападающих тяжело со мной спорить. Но в завершающей стадии с двух ног сумасшедший удар в одно касание, в два — точно Павлюченко лучше. Головой лучше всех, наверное, играю я. Но это все вкусовщина, — цитирует Дзюбу РИА Новости.

Дзюба выступает за «Акрон» с сентября 2024 года. Изначально контракт 37-летнего футболиста был заключен до конца сезона-2024/25, однако в июне клуб объявил о продлении соглашения еще на один год.

Согласно данным известного интернет-портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 1,2 млн евро.

В текущем сезоне РПЛ нападающий провел 16 матчей, в которых забил пять мячей и отдал четыре голевые передачи.