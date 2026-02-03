Комментатор Орлов отреагировал на слова президента ФИФА о России

Известный футбольный комментатор Геннадий Орлов высказался о словах президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино о возможном снятии бана с российских команд и сборных. Ранее функционер заявил, что запрет на участие россиян ничего не дал, а также призвал рассмотреть вопрос о возвращении страны к международным соревнованиям.

— Сенсационное заявление! Это он отвечал журналистам на вопросы, и это говорит о многом. У нас появилась надежда, что нас возвратят в европейский и мировой футбол, — сказал Орлов в эфире «Радио Зенит».

Сборная России отстранена от всех международных соревнований с 2022 года. Российские клубы также не принимают участия в международных турнирах под эгидой ФИФА и УЕФА.