Вратарь ЦСКА рассказал, как в детстве ругался с хейтерами Акинфеева

Вратарь ЦСКА Владислав Тороп в интервью «Матч ТВ» заявил, что не читает комментарии болельщиков в соцсетях, хотя в детстве ругался с теми, кто критиковал его нынешнего партнера по команде Игоря Акинфеева за антирекордную серию в Лиге чемпионов.

© Матч ТВ

В нынешнем сезоне 22‑летний вратарь провел за ЦСКА в чемпионате и Кубке России 12 матчей. Акинфеев установил антирекорд в Лиге чемпионов, пропуская мячи в 43 матчах подряд (основной турнир, без учета квалификации). Эта серия длилась более 11 лет — с 1 ноября 2006 года по 22 ноября 2017 года. Серия прервалась после матча с «Бенфикой» (2:0), который стал для вратаря «сухим».

— Сразу после матча против «Локомотива» ты сказал, что родные ограждают от реакции в интернете. Но у меня сложилось впечатление, что тебя многие, напротив, поддержали. Эти слова тоже не видел?

— Нет, я давно не читаю, что пишут. Тут всегда всё банально: сыграл хорошо — молодец и герой, плохо — тебе надо куда‑то уходить или заканчивать. Профессиональному спортсмену проще все это не читать и верить, что он может свернуть горы и каждый день быть лучшим на поле. Кого‑то комментарии злят, кого‑то мотивируют, кто‑то начинает сомневаться в себе. Поэтому мне проще сделать свой вакуум и верить, что у меня каждый день все будет хорошо и правильно.

— Давно пришел к тому, чтобы не читать комментарии?

— Знаешь, в детстве было забавно. Когда‑то Игоря много бранили за серию матчей с пропущенными мячами в Лиге чемпионов, я заходил во «ВКонтакте» и жестко защищал его в комментариях. Писал: «Вы ничего не понимаете! Сначала сами в Лиге чемпионов сыграйте, потом пишите!» Наверное, сейчас это можно даже где‑то откопать. Вратари — мазохисты, они всегда в ответе за пропущенные мячи, всегда они виноваты. Но когда в 2016 году Акинфеев отбил «мертвый» мяч, все начали писать совсем по‑другому. С тех пор я смотрел на реакцию в интернете под своим углом. Зачем это читать и слушать? Всем не угодишь. Наверное, есть даже те, кто Н’Голо Канте не любят, хотя это было бы странно, — сказал Тороп в интервью «Матч ТВ».

